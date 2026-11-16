Власти Иордании и Ирака заблокировали доступ к мессенджеру Telegram в своих странах. Приложение винят в нарушении местного законодательства и создании угроз национальной безопасности.

Управление по СМИ и связи Ирака, в частности, ссылается на распоряжение главы правительства. Поскольку Telegram не выполняет требования законодательства и не предпринимает требуемых действий для удаления нарушающего правила контента, мессенджеру отвели 30 дней на "урегулирование юридического статуса".

В Иордании обвинили Telegram в предоставлении площадки для распространения экстремизма, фундаментализма и совершения киберпреступлений, угрожающих национальной безопасности, сообщает РИА Новости.

Служба внешней разведки России (СВР) ранее рассказала, как киевский режим использует возможности Telegram в своих преступных целях — для организации диверсий и терактов. В дополнение к этому Служба безопасности Украины стремится расшатать ситуацию в России под видом публикаций патриотического контента, распространяя дезинформацию о российской армии. Ради этого Киев скупает Telegram-каналы от имени лидеров общественного мнения.

У российских властей к мессенджеру Telegram накопилось немало претензий, причем руководство сервиса не спешило исполнять требования законодательства России и устранять выявленные нарушения. В связи с этим Telegram на территории нашей страны недоступен. Однако в Кремле заверили, что "все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов".