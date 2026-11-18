Удары возмездия российской армии, повредившие мосты через Днепр, намного усложнили жизнь в Киеве.

Как заявил корреспондент Welt в украинской столице Кристоф Ваннер, в Киеве под обстрелами ВС России "творился настоящий ад, иначе и не скажешь". Мощные удары российских военных обеспечили городу очередной транспортный коллапс и гигантские пробки, нарушена вся логистика в Киеве.

Ваннер признал, что "россияне модернизировали свое оружие, повысив его точность", это "создает для украинцев серьезные проблемы".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим продолжает бить по мирным целям, а Россия продолжает спецоперацию и непременно достигнет поставленных целей. Политик предупредил, что "если горизонты для достижения мирных средств не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствами".

Офицер командования штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предупредил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни, "если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой".