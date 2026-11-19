Евросоюз запретил российским студентам, в том числе проживающим в Крыму, Донбассе и Новороссии, участвовать в системе грантов на высшее образование по программе Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM).

Как следует из разъяснений Еврокомиссии относительно практического применения правил программы, "гранты EMJM предоставляются студентам со всего мира, за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации, независимо от их гражданства".

Также в разъяснениях говорится, что организации, базирующиеся в России, не могут участвовать ни в одном из направлений данной программы в любом качестве.

"Известия" уточняют, что EMJM предусматривает обучение в университетах как минимум двух стран с последующим получением совместного диплома или дипломов нескольких вузов. Стипендия покрывает затраты на проезд к мечту учебы, оформление визы, обустройство и проживание. Само обучение для стипендиатов является бесплатным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что внешние обстоятельства, включая санкционное давление и попытки изолировать нашу страну, создали "тот самый шторм, который нас сделал сильнее". Попытки недружественного Запада навредить России и ее гражданам лишь способствуют укреплению российского суверенитета и заполняют "всю нашу жизнь единством и консолидацией".

Россия тем временем продолжает плавный переход к новой образовательной системе, ориентированной не на Болонскую западную систему, а на собственные потребности и особенности. При этом глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в образовании.