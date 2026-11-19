Россия желает добиться целей специальной военной операции и немедленно остановиться. Об этом заявил в четверг, 19 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал желательным достижение целей СВО мирными способами и средствами. Однако, подчеркнул Дмитрий Песков, "чтобы это сделать, кто-то в Киеве должен принять ответственные решения" (цитаты по "Интерфаксу").

Президент России Владимир Путин указывал, что "как минимум некорректно и неточно" говорить, что продолжение конфликта на Украине — "чисто инициатива российской стороны". Политик напомнил про удары укронацистов по Крымскому мосту и 40-дневную операцию киевского режима, подразумевавшую "еще какие серьезные удары" по российским объектам энергетики и танкерам.

Также российский лидер рассказал, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в ряде сфер, "но после ударов по Крымскому мосту "договариваться не будем". Ответные действия России на атаки по Крымскому мосту будут гораздо более болезненные, заверил глава государства.