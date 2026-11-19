Туман ожидается в Москве с вечера четверга, 19 ноября, до утра пятницы, 20 ноября. Об этом предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

Как подчеркивается в предупреждении, при тумане видимость ухудшится до 300-500 метров. В связи с этим водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции на дорогах.

С учетом сложных погодных условий в Москве и Московской области введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как свидетельствует прогностическая карта на официальном сайте Гидрометцентра России, предупреждение будет действовать до 21 часа 20 ноября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что пока в Москве сохраняется типичная для предзимья неустойчивая погода с колебаниями температуры около нуля, мокрым снегом, гололедицей и последующим кратковременным потеплением.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения Российской академии наук предупредили, что после пары сухих дней жителей Москвы и Подмосковья ожидает возвращение осадков, в том числе — в виде снега. Однако устойчивые снегопады начнутся лишь в последних числах ноября.