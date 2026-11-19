Временная поверенная в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен вызвана в российское Министерство иностранных дел. Об этом рассказали в четверг, 19 ноября, во внешнеполитическом ведомстве.

Как уточняется на официальном сайте МИД России, финляндской стороне заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов. Москва расценивает данный очередной недружественный шаг Хельсинки как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку.

Россия требует от Финляндии вернуться к деполитизированному подходу к вопросам участия россиян в международных соревнованиях. Все конфронтационные шаги будут учтены при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия.

Финские власти ранее заявили, что "российским спортсменам нечего делать в Финляндии", и отказали в выдаче гражданам России краткосрочных виз, в том числе спортивных. Это лишает россиян возможности, в частности, принять участие в этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии.

Произошло это вскоре после звонка финского президента Александра Стубба в Кремль и его публичных заявлений о необходимости восстановления диалога с Москвой. Говоря о непоследовательности европейских политиков и расхождении их слов с делами, российский лидер Владимир Путин риторически поинтересовался: "Как вести диалог, когда уровень доверия не растет, а снижается?"