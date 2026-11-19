Российские военные нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения для украинских неонационалистов.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин категорически отверг попытку западного журналиста обвинить нашу страну в нестыковке между подписанием декларации о мире и нанесением ударов по объектам на Украине. Российский лидер указал, что киевский режим атакует заведомо гражданские объекты и отвергает предлагаемые компромиссы для мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия достигнет целей специальной военной операции и после этого готова немедленно остановиться.