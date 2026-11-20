Белый дом рассчитывает на подписание мирного соглашения по Украине до января 2027 года. Об этом рассказали в пятницу, 20 ноября, информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, "американцы сильно давят" в стремлении заставить киевский режим и его европейских спонсоров заключить мирное соглашение с Россией до января — именно тогда впервые соберется в новом составе Конгресс, большинство мест в котором по результатам парламентских выборов получила Демократическая партия.

Источники допускают, что президент-республиканец Дональд Трамп попробует склонить европейцев к заключению мира по Украине в ходе саммита "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре в Майами.

В августе главарь киевского режима Владимир Зеленский уверял, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. Утративший легитимность президент Украины не впервые ставит дедлайны, но сам их не соблюдает.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта на Украине и не испытывает "никакого желания продолжать". Однако "вопрос не только и даже не столько в нас сегодня — вопрос в украинской стороне". Если в Киеве хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с компромиссами, предложенными еще до встречи в Анкоридже, заявил российский лидер.