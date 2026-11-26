Армения и Россия способны найти решения проблемных вопросов. Убежденность в этом высказал в четверг, 26 ноября, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Как заверил Пашинян, "напряженность не возрастает, а снижается, поскольку наше отношение к ситуации дружественное". Политик отметил, что нет неразрешимых вопросов и проблем: "Мы должны найти решения, и решения возможны".

Также армянский премьер заверил, что у его страны "нет и не будет ни желания, ни намерения, ни цели вредить России", суверенитет и интересы которой Ереван уважает. При этом Пашинян подчеркнул: "То же самое ожидаем от России" (цитаты по "Интерфаксу"). Резюмировал политик обещанием не спорить с Россией, а продолжить "братский и дружественный разговор".

Ранее Никол Пашинян подтвердил, что "мы начали процесс вступления в Европейский союз", но подчеркнул, что "у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу".

Президент Беларуси попытался объяснить премьер-министру Армении бесперспективность попыток затащить страну в Евросоюз. Как указал Александр Лукашенко Николу Пашиняну, прежде чем стремиться в ЕС, армянским властям хорошо бы определиться, кому страна сможет продать свои коньяк, овощи и фрукты.