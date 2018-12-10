Улюкаев лишился 130 миллионов рублей

Приставы списали штраф Алексея Улюкаева

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выплатил в пользу государства 130 миллионов рублей. Этот штраф был ему назначен Замоскворецким судом столицы. Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на адвоката Ларису Каштанову, средства будут переведены в бюджет в течение трех дней.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку компанией "Башнефти".

Наказание бывший глава Минэкономразвития отбывает в Тверской области. Как писал ТВЦ.ru, Улюкаев работает там библиотекарем и занимается спортом.