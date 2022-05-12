Появились первые фотографии Алексея Улюкаева на свободе

Экс-министр вышел по УДО

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел на свободу. В четверг, 12 мая, он покинул исправительную колонию №1 в Твери.

Территорию колонии Улюкаев покинул в автомобиле Range Rover. Он не стал общаться с журналистами. Первые фотографии экс-министра на свободе, сделанные через лобовое стекло внедорожника, публикуют российские информационные агентства. На кадрах видно, что Улюкаев сильно похудел.

В 2017 году Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей по обвинению в получении взятки размером 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".

Об условно-досрочном освобождении экс-министра стало известно в апреле. В суде рассказали, что прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний не возражали против удовлетворения ходатайства об УДО Улюкаева. В ведомствах согласились с тем, что цели назначенного судом наказания достигнуты.

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