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Россия упрекнула Японию в осложнении переговоров

19:17
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Позиция Токио по Южным Курилам осложнит переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ

Слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на Южные Курилы серьезно усложняют переговоры с Москвой. Об этом рассказал в воскресенье помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча Абэ с президентом России Владимиром Путиным состоится 22 января. Стороны обсудят вопросы, связанные с заключением мирного договора между странами. Путин и Абэ уже условились, что будут искать те формулировки документа, которые устроят народы двух стран.

14 января глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Токио должен признать российский суверенитет над Курильскими островами.

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