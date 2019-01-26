Россияне стали вторыми на ЧЕ по фигурному катанию в танцах на льду

"Золото" в субботу к нашим фигуристам не идет

Представители России на чемпионате Европы по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали в танцах на льду. Первое место взяли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

На третьей позиции оказались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли третье место в произвольном танце, однако из-за ошибки в ритмическом танце они не сумели подняться на пьедестал.

Кроме того, дебютанты турнира Софья Евдокимова и Егор Базин с личным рекордом стали девятыми. В произвольном танце они были восьмыми, передает "Чемпионат.com".

Ранее в Минске состоялись выступления мужчин в произвольных программах. Россиянин Александр Самарин занял второе место. Победителем оказался испанец Хавьер Фернандес. Остальные россияне провалились. Особенной критики от тренера Татьяны Тарасовой удостоился Максим Ковтун, занявший только 14-е место.

Кроме того, 25 января состоялись выступления девушек в произвольной программе. Лучшей оказалась Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате фигуристка стала второй.