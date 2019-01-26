ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне стали вторыми на ЧЕ по фигурному катанию в танцах на льду

20:19
  • суббота
  • 26 января 2019

"Золото" в субботу к нашим фигуристам не идет

Представители России на чемпионате Европы по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали в танцах на льду. Первое место взяли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

На третьей позиции оказались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли третье место в произвольном танце, однако из-за ошибки в ритмическом танце они не сумели подняться на пьедестал.

Кроме того, дебютанты турнира Софья Евдокимова и Егор Базин с личным рекордом стали девятыми. В произвольном танце они были восьмыми, передает "Чемпионат.com".

Ранее в Минске состоялись выступления мужчин в произвольных программах. Россиянин Александр Самарин занял второе место. Победителем оказался испанец Хавьер Фернандес. Остальные россияне провалились. Особенной критики от тренера Татьяны Тарасовой удостоился Максим Ковтун, занявший только 14-е место.

Кроме того, 25 января состоялись выступления девушек в произвольной программе. Лучшей оказалась Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате фигуристка стала второй.

Главное сегодня
Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.