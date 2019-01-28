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Охрана не нужна: ударивший Скабееву депутат Рады ответил Кадырову

22:59
  • понедельник
  • 28 января 2019

Парламентарий не считает слова главы Чечни угрозой

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза вновь отказался извиняться перед российской журналисткой и телеведущей Ольгой Скабеевой. На прошлой неделе он грубо оттолкнул ее и оскорбил на полях ПАСЕ.
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Также он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего парламентария извиниться перед женщиной. Береза решил, что это заявление Кадырова можно не расценивать, как угрозу. "Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ] бы сообщили", — сказал он в эфире "Громадского телевидения".

Кроме того, Береза отметил, что не собирается ходить с охраной. По его словам, он ходит по киевским улицам сам. Также депутат использует как свой автомобиль, так и общественный транспорт, передает РИА Новости.

Ранее российский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль. Береза отреагировал на это, назначив время и место встречи. Выяснение отношений должно произойти 4 февраля в 12:00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.

Инцидент между Березой и Скабеевой произошел 24 января. Позднее за телеведущую заступился Рамзан Кадыров. Глава Чечни потребовал от парламентария извиниться перед женщиной. Также он обратил внимание депутата на то, что "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

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