Охрана не нужна: ударивший Скабееву депутат Рады ответил Кадырову

Парламентарий не считает слова главы Чечни угрозой

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза вновь отказался извиняться перед российской журналисткой и телеведущей Ольгой Скабеевой. На прошлой неделе он грубо оттолкнул ее и оскорбил на полях ПАСЕ.

Также он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего парламентария извиниться перед женщиной. Береза решил, что это заявление Кадырова можно не расценивать, как угрозу. "Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ] бы сообщили", — сказал он в эфире "Громадского телевидения".

Кроме того, Береза отметил, что не собирается ходить с охраной. По его словам, он ходит по киевским улицам сам. Также депутат использует как свой автомобиль, так и общественный транспорт, передает РИА Новости.

Ранее российский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль. Береза отреагировал на это, назначив время и место встречи. Выяснение отношений должно произойти 4 февраля в 12:00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.

Инцидент между Березой и Скабеевой произошел 24 января. Позднее за телеведущую заступился Рамзан Кадыров. Глава Чечни потребовал от парламентария извиниться перед женщиной. Также он обратил внимание депутата на то, что "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".