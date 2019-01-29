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Осталось недолго: Скабеева высказалась о толкнувшем ее депутате Рады

09:16
  • вторник
  • 29 января 2019

Нардеп сам себе выстрелил в голову

У российской журналистки Ольги Скабеевой появился еще один защитник. Член Совфеда Игорь Морозов пообещал после гнусного поступка депутата Верховной Рады Борислава Березы в ПАСЕ драться за телеведущую на дуэли.
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Девушка поблагодарила защитника, адресовав ему пост в Instagram. Скабеева заявила, что Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова. По словам журналистки, украинский депутат опозорил себя недостойными мужчины действиями.

"Нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", — написала Скабеева, поблагодарив за поддержку простых украинцев. Как сообщила, Ольга, люди завалили ее сообщения с теплыми словами.

"Спасибо друзья! Традиционно разделяем украинскую хулиганскую "власть" и чудесный украинский народ, который вынужден всё это терпеть. Надеюсь, осталось недолго", - отметила она. 

Напомним, в кулуарах ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда журналистка пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.

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