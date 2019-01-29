Осталось недолго: Скабеева высказалась о толкнувшем ее депутате Рады

Нардеп сам себе выстрелил в голову

У российской журналистки Ольги Скабеевой появился еще один защитник. Член Совфеда Игорь Морозов пообещал после гнусного поступка депутата Верховной Рады Борислава Березы в ПАСЕ драться за телеведущую на дуэли.

Девушка поблагодарила защитника, адресовав ему пост в Instagram. Скабеева заявила, что Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова. По словам журналистки, украинский депутат опозорил себя недостойными мужчины действиями.

"Нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", — написала Скабеева, поблагодарив за поддержку простых украинцев. Как сообщила, Ольга, люди завалили ее сообщения с теплыми словами.

"Спасибо друзья! Традиционно разделяем украинскую хулиганскую "власть" и чудесный украинский народ, который вынужден всё это терпеть. Надеюсь, осталось недолго", - отметила она.

Напомним, в кулуарах ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда журналистка пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.