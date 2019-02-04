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Мать рассказала о похоронах Децла

12:56
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Прощание с рэпером состоится 6 февраля

Прощание с Кириллом Толмацким пройдёт в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похоронят Децла 6 февраля на Пятницком кладбище столицы. Об этом рассказала мать музыканта Ирина. Гражданская панихида начнется в 11:00.

Между тем причина смерти Толмацкого все еще не установлена. Судмедэксперты сообщили, что возможно у рэпера была патология сердца.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, скончался после выступления на частной вечеринке, передает агентство "Москва". Трагедия произошла в ночь на 3 февраля. Артисту резко стало плохо, медики не смогли его спасти.

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