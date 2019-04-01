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Охлобыстин обиделся, но простил назвавшего его идиотом Зеленского

07:05
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Охлобыстин отреагировал на слова украинского политика

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал оскорбительное заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который ранее отреагировал на шутливые ролики, записанные Охлобыстиным и его коллегой Михаилом Пороченковым. Шоумен считает, что россияне благодаря этому видео заработали деньги и назвал их идиотами.

Охлобыстин заявил, что ему обидно за такие слова. "Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом", - отметил артист, добавив, что он прощает украинского политика.

"Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если всё плохо сложится, он тем же другом останется", - написал Охлобыстин на своей страницей во "ВКонтакте" (на момент написания материала запись была удалена, но осталась на скриншотах).

Ранее Пореченков также прокомментировал высказывание Зеленского. "Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" – отметил актер.

По последним данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский уверенно побеждает на выборах. Вместе с Петром Порошенко он встретится во втором туре, который пройдет 21 апреля.

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Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
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