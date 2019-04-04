Карьера пошла под откос: как живет бывший любовник Началовой хоккеист Фролов

Спортсмен, игравший за Los Angeles Kings, теперь выступает за новокузнецкий "Металлург"

Третий муж покойной певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов запомнился читателю как"мужчина, ускоривший смерть артистки своими судебными тяжбами из-за денег и квартиры. Но был ли он на самом деле таким монстром?

Отношения с Александром Фроловым у Юлии Началовой начались в 2011 году. Они познакомились в Лос-Анджелесе, куда Юлия приехала на запись нового альбома, а Александр – на игру. На тот момент хоккеист выступал за Los Angeles Kings, куда его пригласили в 2000 году. Кроме того, Фролов играл за московский клуб "Крылья советов".

Пара поселилась в четырехкомнатной квартире в центре Москвы, которую Началовой оставил после развода ее второй супруг Евгений Алдонин. Штамп в паспорте артистка и спортсмен ставить не стремились. Им, пережившим опыт неудачных браков, и так хорошо жилось вместе. Гражданские супруги познакомили своих детей – Веру Алдонину и Сашу Фролову. Девочки поладили между собой и часто проводили время вместе.

За те пять лет, что певица и хоккеист были вместе, Фролов поддерживал свою возлюбленную, смог уберечь ее от смерти. В 2007 году Началова решила увеличить грудь, но импланты не прижились, и у артистки началось заражение крови. Именно Фролов первым заметил проблемы с ее здоровьем. Он отвез Началову в больницу в Калифорнии, где ей провели обратную операцию.

"Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость — исправлять природу!", - поделилась Началова в интервью "Комсомольской правде" в 2016 году.

В том же 2016 году пара разошлась. О расставании объявила сама Началова, а Фролов от комментариев воздержался. "Эти отношения изжили себя и не имеют никакой перспективы и продолжения. У меня все впереди. Я отношусь к тем, кто верит в любовь, в хорошие отношения между людьми и в добро", - рассказала артистка.

Несмотря на то, что пара официально не оформила отношения, разбирательства по разделу имущества их все равно затронули. Несколько лет назад певице потребовались деньги на запись нового альбома и заграничный тур. Ради этого она решила продать Фролову часть московской квартиры за 20 миллионов рублей. Пара оформила необходимые документы, однако через три года Началова заявила, что никаких денег от Фролова так и не получила. В итоге она подала на гражданского мужа в суд, перепродав долг нижегородской компании. Фролов, в свою очередь, утверждал, что все деньги Началовой выплатил, а она просто хочет взыскать с него повторно 20 миллионов рублей.

Началова умерла, не дожив до результатов этого изматывающего суда. Ряд СМИ поспешили обвинить Фролова в том, что эти тяжбы ускорили смерть певицы. Однако два дня назад стало известно, что хоккеист выиграл суд и никому ничего не должен. В свою очередь встречный иск Фролова к Началовой отложили до определения правопреемника - защита хоккеиста требует признать недействительной уступку долга Началовой нижегородской фирме.

Фролов не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что он поддерживает дружеские отношения с бывшей супругой Алиной, от которой у него родилась единственная дочь Саша. Фролов – заботливый отец и старается уделять своему ребенку как можно больше времени. На сегодняшний день неизвестно, если ли у хоккеиста возлюбленная.

Из-за полученной травмы колена Фролов не может играть за крупные клубы и сильно нагружать ногу. Сейчас он выступает за хоккейный клуб "Металлург" в Новокузнецке, хотя в последнее время стали появляться слухи, что Фролов может перейти в другую команду.

На похороны Началовой Фролов не приехал, в отличие от двух предыдущих супругов певицы – Дмитрия Ланского и Евгения Алдонина. В день трагедии он находился в Лос-Анджелесе и решил не лететь ради похорон через океан. "Думаю, что похороны — это не столь важная вещь. Особенно присутствие на похоронах", - сказал Фролов.

Юлия Началова скончалась в больнице от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.