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Началова знала дату своей смерти задолго до трагедии

08:40
  • среда
  • 24 апреля 2019

Певица не придала пророчеству должного внимания

Юлия Началова знала, когда умрет. Певицу много лет назад предупредили, что 16 марта 2019 года страшная для нее дата. Об этом рассказала пиар-агент артистки Анна Исаева.
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"Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках с экстрасенсом, который сказал Началовой: "16 марта 2019 года для вас – страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить", - цитирует Исаеву "Собеседник".

Но тогда певица и ее окружение не придали пророчеству особого значения. Юлия и раньше обращалась к магам и чаще всего их слова не имели реального подтверждения. К примеру, одна из ясновидящих наворожила, что у Началовой у Алдонина будет трое малышей.

"Эта женщина стала рассказывать, что с Алдониным Юля проживет всю оставшуюся жизнь и родит от него троих детей. Мол, у нее еще будут два мальчика, один из которых станет известным футболистом. Ничего не сбылось", - отметила менеджер.

Но при этом Исаева припомнила, что кое-что из слов шаманов подтвердилось в реальности. Так, гадалка говорила, что некий мужчина поможет певице стать популярнее, привет ее к карьерному взлету. "Буквально через пару недель Началова улетела в США, где случайно встретила Филиппа Киркорова. Он ее познакомил с Уолтером Афанасьевым – известным американским продюсером, который был так поражен голосом Юли, что записал с ней целый альбом", - поделилась агент артистки.

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.

 

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