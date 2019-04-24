Решение Путина по паспортам объединило Порошенко и Зеленского

Все хотят усиления давления на Россию

Санкции против России должны быть усилены в связи с решением президента этой страны Владимира Путина упростить порядок получения гражданства Российской Федерации для жителей ДНР и ЛНР. Об этом практически одновременно заявили действующий президент Украины Петр Порошенко и команда избранного главы государства Владимира Зеленского.

В частности, в штабе Зеленского усмотрели признаки "оккупации" в этом решении. "Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию", - говорится в телеграм-канале Команда Зеленского, передает ТАСС.

Там отметили, что указ Путина не приближает к решению основной задачи - прекращению огня в Донбассе.

Похожие настроения и у проигравшего Зеленскому Петра Порошенко. По его словам, Кремль якобы готовит аннексию "украинского Донбасса или создание российского анклава в Украине". "Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российской власти, а также усилить режим международных санкций", - говорится в Facebook действующего украинского лидера.

В итоге Порошенко поручил МИД Украины немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН и других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Ранее постоянное представительство Украины при ООН обратилось в Совет Безопасности всемирной организации в связи с выходом указа президента России. Как отметил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, этот дерзкий шаг якобы противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям.

Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в среду. Для этого им необходимо подать заявление и пакет документов в органы МВД России. Оно должно быть рассмотрено в течение трех месяцев. По словам российского лидера, указ подписан не из-за желания создать проблемы новой украинской власти. Данное решение носит гуманитарный характер.

После этого министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш подчеркнул, что документ якобы подтверждает, что Россия является стороной конфликта с Украиной. А министр иностранных дел Украины призвал жителей Донбасса не принимать российское гражданство.

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