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Жена Алдонина показала душещипательное обращение дочери Началовой к умершей маме

20:57
  • среда
  • 24 апреля 2019

Она исполнила песню, которую когда-то спела сама Юлия

Появилась видеозапись выступления дочери певицы Юлии Началовой Веры на концерте в школе. Девочка исполнила песню, которую когда-то пела ее мать на бенефисе. Тогда исполнительница посвятила ее своей дочери. Теперь все было наоборот.

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Запись с выступления выложила в своем Instagram супруга экс-мужа Началовой Евгения Алдонина. Название песни The one I love. Во время бенефиса сама Началова вывела Веру на сцену. Там она сказала девочке, что ее жизнь изменилась с появлением дочки. И пообещала, что всегда будет рядом с ней.

Эти слова оказались очень символичными. Вера Алдонина во время собственного исполнения песни в школе явно вспомнила о них. Они прозвучали с экрана, на котором показывалось то самое выступление Юлии Началовой.

Ранее пиар-директор певицы Анна Исаева напомнила, что 24 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти ее подопечной. Она добавила, что у Веры на среду запланировано выступление на дне открытых дверей. К концерту готовились полгода и поэтому перенести его не представлялось возможным. В школьном спектакле 12-летняя Вера сыграла одну из главных ролей.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.

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