Держат в плену и не кормят: Алибасову грозит смертельная опасность

Кто пытается воспользоваться тяжелым состоянием продюсера

Ситуация с известным музыкальным продюсером Бари Алибасовым становится все более запутанной. На днях он оставил без наследства родного сына, чем поверг его самого в шок. Также он жаловался на грубость врачей в НИИ имени Склифосовского, куда его отвезли после отравления.

После выписки продюсера отвезли к нему домой в квартиру в Мерзляковском переулке. В четверг во двор приехали спасатели, скорая помощь, а также сотрудники полиции. Их вызвала личный врач продюсера Марият Мухина.

По ее словам, она заходила к Алибасову накануне и увидела ужасную картину. Оказалось, что ее подопечного якобы никто не лечит, передает сайт kp.ru ("Комсомольская правда"). "В Склифе моего пациента отпустили под расписку о том, что он продолжит лечение на дому. Все расписано по минутам", - подчеркнула она.

Однако в квартире Алибасова она увидела, что вместо дорогих препаратов ему дают дешевый аналог, а дозировка не соблюдается. В связи с этим затягивается выздоровление. Более того, ему в любой момент может стать хуже. "Ведь Алибасов должен получать препарат, который предотвращает сужение пищевода, а ему эти уколы не делают. Фактически Бари медленно убивают!", - заявила Мухина.

Она добавила, что у продюсера нет медсестры, или помощницы по хозяйству. Однако теперь в его квартире периодически "толпится множество сомнительных знакомых". Ситуацию можно назвать полукриминальной. Это "его помощник Сергей Моцарь, какой-то Рудик, какие-то горластые женщины". "Они напичкали его снотворным, а когда Бари Каримович проснулся, убедили, что пить таблетки не надо", - добавила врач.

По ее словам, все хотят воспользоваться его невменяемостью, чтобы поделить между собой деньги и квартиры, а также "заработать как можно больше, протащив Бари по всем каналам". Она добавила, что препараты, которые Бари Каримович принимает, дают галлюциногенный эффект.

В итоге она позвонила его супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако там в ответ заявила, что "о Барике долго думала, пора и о себе подумать". Жена продюсера добавила, что у нее давление - 180. "Связалась с сыном, он конечно, пообещал разобраться, но я уже ни в чем не уверена. Они все настроили Бари против меня", - призналась Мухина.

Между тем директор Алибасова Вадим Горжанин заявил, что ситуация с признанием Мухиной очень странная. По его словам, эта женщина вводит всех в заблуждение. Он добавил, что Бари Алибасов поехал на эфир и чувствует себя нормально.

Ранее на неадекватное поведение продюсера пожаловался его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, отца могли превратить в "дойную корову". "Мне даже сообщают, что у него какие-то документы на квартиру были, что кто-то из врачей приносил что-то на подпись", - сказал сын продюсера.

Ранее стало известно, что основатель группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его наследства. Продюсера госпитализировали 4 июня. Он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком, и получил ожог желудка четвертой степени. После этого он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня продюсера неожиданно выписали из больницы. Некоторые люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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Видео: сын Алибасова допустил, что отца отравили