ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трясущуюся Меркель назвали "трудным пациентом"

18:46
  • четверг
  • 27 июня 2019

Экс-главврач России считает, что немецкие коллеги не долечивают канцлера

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Обвинил немецких медиков в том, что они не следят за здоровьем канцлера Германии Ангелы Меркель.
Почему Меркель так трясет

После первого недомогания, которое произошло с Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, врачи должны были настоять на всестороннем обследовании. Однако, по всей видимости, они не сделали этого. Поэтому спустя неделю у Меркель произошел второй приступ в присутствии лидера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные", - заявил Онищенко радиостанции "Говорит Москва".

В свою очередь пресс-секретарь Меркель заявила, что с канцлером все в порядке, она здорова и готовится посетить саммит G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Видео: Зеленский нелепо оправдался за равнодушие к трясущейся Меркель

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.