Трясущуюся Меркель назвали "трудным пациентом"

Экс-главврач России считает, что немецкие коллеги не долечивают канцлера

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Обвинил немецких медиков в том, что они не следят за здоровьем канцлера Германии Ангелы Меркель.

После первого недомогания, которое произошло с Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, врачи должны были настоять на всестороннем обследовании. Однако, по всей видимости, они не сделали этого. Поэтому спустя неделю у Меркель произошел второй приступ в присутствии лидера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные", - заявил Онищенко радиостанции "Говорит Москва".

В свою очередь пресс-секретарь Меркель заявила, что с канцлером все в порядке, она здорова и готовится посетить саммит G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

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