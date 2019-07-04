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Как похудеть без диет

15:35
  • четверг
  • 04 июля 2019

Многие пытаются бороться с лишним весом, однако сталкиваются с трудностями

Избавиться от лишнего веса без изнурительных тренировок и жестких диет возможно. Диетологи рекомендуют использовать довольно экзотичный способ похудеть – дыхательная гимнастика.

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Специалисты British Medical Journal раскрыли подробности такой гимнастики. Находясь в правильной позе, нужно в течение трех секунд втягивать воздух через нос, а потом медленно "отпустить". Таким образом происходит насыщение организма кислородом, что благотворно сказывается на обмене веществ.

На начальном этапе эту технику следует применять каждый день по две минуты. При этом ежедневно человек будет худеть на четверть килограмма, отмечает "ФАН".

На этой неделе специалисты "Роскачества" проверили мультизерновой хлеб и выяснили, действительно ли он полезен. Там отметили, что калорийность, заявленная на этикетке, варьируется от 230 до 385 ккал.

При этом большинство ученых сходятся во мнении: чтобы держать свое тело в форме, нужно следовать средиземноморской диете - есть много овощей, фруктов, оливкового масла, рыбу и обезжиренные молочные продукты.

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