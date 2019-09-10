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Внутриполитическая диверсия: Трампа подставили историей со шпионом

11:37
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Рассказать то, как все было на самом деле, может только сам перебежчик

Американские СМИ хотят выставить президента США Дональда Трампа в невыгодном свете, публикуя новости о "высланном шпионе из России".
Болтливый Трамп едва не спровоцировал международный скандал

Спецслужбы обычно не подтверждают и не опровергают подобные сообщения, поскольку это не их правила игры. Поэтому информацию в таком случае стоит ждать только от самого перебежчика, заявил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

"Мне кажется, что это все-таки какой-то фейк. Это совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника <…> это внутриполитическая диверсия в США, чтобы скомпрометировать Трампа", - приводит его слова радио Sputnik.  

Ранее телеканал CNN заявил, что в 2017 году из-за излишней болтливости президента США Дональда Трампа американским спецслужбам пришлось экстренно вывозить своего шпиона из России. Решение якобы было принято после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и экс-послом России в США Сергеем Кисляком.

В то же время Трамп утверждает, что ему ничего не известно об истории с американским шпионом, а МИД России назвал эту информацию "бредом и чистой воды паранойей". 

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