Освобожденный Сенцов собрался в Крым на танке

Режиссер сделал провокационное заявление, оказавшись на свободе

Режиссер Олег Сенцов, освобожденный 7 сентября в рамках большого обмена пленными между Украиной и Россией, собрал пресс-конференцию в Киеве. Общаясь с журналистами, он не упустил возможности сделать громкое заявление.

"Касаемо Крыма… Вернусь туда только на танках, но пока не можем", - заявил с сожалением Сенцов. После этого он попросил журналистов не воспринимать его слова буквально. ТВЦ.RU публикует видео с пресс-конференции.

Сенцов также объявил о своих планах. Он собирается жить в Киеве, куда к нему переехала его дочь, и снимать кино. Будет ли он заниматься политикой, режиссер пока не решил.

При этом Сенцов отметил, что жизнь заставила его стать публичным человеком, и он чувствует ответственность перед народом. Возможно, таким образом он намекнул на возможный старт политической карьеры в ближайшем будущем.

В России уже отреагировали на воинственное заявление Сенцова о Крыме. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предостерегла режиссера от поездок на полуостров. Она также уверена, что Сенцов на пресс-конференции в Киеве показал свои страхи.

"Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", - прокомментировала Поклонская (цитата по РИА Новости).

Большой обмен между Россией и Украиной в формате 35 на 35 прошел 7 сентября. Среди переданных Киеву лиц оказался и Олег Сенцов. В 2015 году режиссера приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о подготовке терактов.

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