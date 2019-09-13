Остросюжетная история любви Собчак и Богомолова

Их бурный роман достоин экранизации

История любви Ксении Собчак и Константина Богомолова похожа на остросюжетный роман. В ней были драки, предательства, бурные выяснения чувств и море лицедейства. Многие до сих пор не могут поверить, что 13 сентября скандально известная телеведущая и режиссер-экспериментатор вступили в законный брак.

Слухи о романе Собчак и Богомолова просочились в СМИ в 2018 году. Тогда это походило на пустые вымыслы, ведь популярная телеведущая была замужем за красавцем Максимом Виторганом и все свободное время, кажется, посвящала сыну Платону.

В январе 2019 года домыслы получили подтверждение, когда Виторган избил Богомолова возле московского кафе. Эти кадры разлетелись по всей стране. Впрочем, тогда произошедшее тоже казалось какой-то комедией, срежиссерованной Константином в преддверии выхода его нового проекта. Собчак и Виторган долгое время отмалчивались, но вскоре правда вылезла наружу - муж и жена расстались, а сын является их единственным связующим звеном.

Как это ни грустно, но Виторган стал невольным виновником ухода своей жены. Он часто ходил на спектакли Богомолова и помог Собчак по достоинству оценить его режиссерский гений. Телеведущая попросила Богомолова дать ей интервью, однако их первоначальное общение не произвело на "блондинку в шоколаде" особого впечатления. Режиссер показался ей умным, но довольно скучным человеком. Через какое-то время судьба снова свела их вместе. Во время работы над очередным материалом Собчак и Богомолов сдружились и почувствовали взаимное притяжение.

"Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило, - призналась Ксения Собчак в интервью Tatler. - Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь - единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже".

Собчак призналась Виторгану, что потеряла голову от любви. Актер тяжело переживал предательство любимой, но ради блага сына решил не раздувать скандал и отпустить Собчак. Та еще некоторое время скрывала от общественности свои отношения с режиссером и даже организовала с ним интервью, во время которого любовники изо всех сил делали вид, что между ними ничего не происходит. И вот в июле телеведущая и режиссер отправились в совместное путешествие и впервые продемонстрировали свои чувства на людях. Журналистка выложила в Instagram видео, на котором она обнимает и целует нового избранника.

"Горько!" - кричат 13 сентября одни люди. "Не может быть!" - ужасаются другие, видя свадебный катафалк звездных молодоженов и счастливую улыбку невесты, которая с головой бросилась в вихрь чувств и эмоций. Бурный роман Собчак и Богомолова будоражит и еще долгое время будет будоражить народ. Их история только начинается.