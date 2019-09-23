Путин рассказал о вызове для всего человечества

Президент назвал главную задачу российского здравоохранения

Владимир Путин заявил о важности борьбы с онкологическими заболеваниями. По словам президента России, это вызов для всего человечества.

Как говорится в обращении Путина к участникам и гостям Второго международного форума онкологии и радиологии, которое приводит газета "Известия", необходимо "добиться настоящего прорыва".

По словам российского лидера, необходима интеграция возможностей ядерных и цифровых технологий, передовых достижений в сфере биологии, химии, а также генетики.

Ранее в понедельник ученые Стэнфордского университета в США объявили о прорыве в лечении рака. Между тем, как стало известно, смертность от онкологических заболеваний в России через два года может вырасти на 20-30%.