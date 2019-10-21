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Убийца хладнокровно рассказал, как расправился с девочкой из Саратова (видео)

13:17
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Он зажал ей рот и завел в гараж

Следственный комитет опубликовал фрагмент следственного эксперимента с участием 35-летнего Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве 9-летней Лизы из Саратова.
Педофилия, кражи: жуткое прошлое убийцы девочки в Саратове

"Проходя мимо, она сказала что-то на счет гаража. Я развернулся, зажал ей рот и завел в гараж", - рассказал мужчина.

Кадры, на которых Туватин рассказывает, что он сделал с девочкой внутри гаража, Следственный комитет приводит без звука. Ранее экспертиза установила, что изнасилования ребенка не было. Девочка умерла от механической асфиксии (удушение), на ее шее обнаружили борозду шириной 5-7 миллиметров, а также следы пальцев и синяки.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября по дороге в школу. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.

Следователи заподозрили ранее судимого Михаила Туватина. Его задержали. По словам подозреваемого, он убил девочку, испугавшись, что Лиза расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Позже полицейские едва спасли его от толпы, которая хотела устроить самосуд.

21 октября Туватину было предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего". Мужчина полностью признал свою вину.

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