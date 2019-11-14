Вошла во вкус: Асмус намекнула на готовность сняться в новой секс-сцене

Хейтеры ее больше не страшат

31-летняя актриса Кристина Асмус, которая столкнулась с травлей после съемок в постельной сцене фильма "Текст", призвала коллег не отказываться от хороших фильмов из-за кучки слабоумных моралистов.

Кристина Асмус обратилась с таким призывом во время церемонии вручения премии "Женщина года". Она сказала со сцены, что до начала церемонии к ней подходили коллеги и выражали ей слова поддержки. Это навело актрису на мысль о том, что адекватных людей больше, чем неадекватных.

Асмус заявила, что она бы все равно снялась в "Тексте", даже если бы знала о той волне ненависти, которая на нее обрушится после премьеры. "Долой предрассудки, да здравствуют постельные сцены!" - отреагировал на эти слова ведущий Иван Ургант.

Асмус опубликовала видео выступления в Instagram и уточнила свою позицию: "Чтобы уже поставить точку в этом вопросе. <…> Я не призываю актрис сниматься в постельных сценах. Но если по всем предпосылкам вы чувствуете, что это будет хорошее кино (до конца этого знать никто не может), ориентироваться на дураков точно не надо".

Примечательно, что еще несколько дней назад Кристина Асмус плакала при разговоре о "Тексте" и подумывала о том, чтобы отказаться от съемок в картине, где ей снова предстоит раздеться. "Хватит с меня таких сцен", - заявила Асмус, обвиненная в разврате и изменах мужу. Позднее актриса переменила свое мнение. Хейтеры могут сказать на это, что звезда вошла во вкус, однако, по-видимому, она просто взяла себя в руки и стала спокойнее реагировать на пустые оскорбления в свой адрес.

Напомним, премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского.