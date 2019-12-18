ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главы управ расскажут москвичам о жизни столицы зимой

12:09
  • среда
  • 18 декабря 2019

Начало встреч — в 19:00

18 декабря во всех районах Москвы главы управ проведут встречи с жителями. Главной темой бесед станет подготовка столицы к Новому году и Рождеству.

Обсудят, какие праздничные мероприятия ждут горожан в конце декабря и начале января. Поговорят также и о работе коммунальных служб в холодный сезон, об эксплуатации спортивных объектов зимой.

Расскажут о том, какие поликлиники скоро ждёт капитальный ремонт. Начало встреч - в семь вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Пешеходы во время снегопада
Пешеходы во время снегопада
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.