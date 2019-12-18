Главы управ расскажут москвичам о жизни столицы зимой

Начало встреч — в 19:00

18 декабря во всех районах Москвы главы управ проведут встречи с жителями. Главной темой бесед станет подготовка столицы к Новому году и Рождеству.

Обсудят, какие праздничные мероприятия ждут горожан в конце декабря и начале января. Поговорят также и о работе коммунальных служб в холодный сезон, об эксплуатации спортивных объектов зимой.

Расскажут о том, какие поликлиники скоро ждёт капитальный ремонт. Начало встреч - в семь вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.

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