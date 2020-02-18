Главы управ расскажут москвичам о работе управляющих компаний

Встречи начнутся 19 февраля в 19:00

В среду жители десяти округов столицы смогут задать интересующие их вопросы главам управ районов.

Расскажут, как работают управляющие компании - в частности, благоустраивают дворы и занимаются энергосбережением в многоэтажках. Также речь пойдёт о борьбе с должниками за услуги ЖКХ и теми, кто нелегально сдаёт квартиры в аренду.

Начало встреч - семь вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.

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