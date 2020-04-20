"Вопрос закрыт давно": Прилучный впервые высказался о скандале с Муцениеце

Как он мог поднять на жену руку?

Павел Прилучный высказался об отношениях с Агатой Муцениеце, которая несколько дней назад пожаловалась на рукоприкладство со стороны мужа.

В ночь на 10 апреля Муцениеце рассказала, что Прилучный довел до слез их детей и поднял на нее руку. "Он 10 дней не просыхает", - шокировала она поклонников. После этого актриса вместе с дочкой и сыном переехала из загородного дома в квартиру. Когда страсти в семье улеглись, Муцениеце выразила надежду на благополучное разрешение конфликта с Прилучным. Из-за пандемии коронавируса звезды пока не могут оформить развод.

Ситуация нормализовалась до такой степени, что на минувших выходных Муцениеце разрешила Прилучному провести время с детьми. Актер опубликовал на своей закрытой странице в Instagram видео, сделанное на прогулке с Тимофеем и Мией, а потом показал подписчикам, как он готовит для малышей вкусное блюдо.

Когда поклонники спросили Прилучного об отношениях с женой, он ответил довольно резко. "Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте", - цитирует его kp.ru.

Агата Муцениеце, в отличие от мужа, охотно говорит о личной жизни. Решение о разводе далось ей с трудом, но Прилучный, с ее слов, так "накатавасил", что она больше не в силах спасать семью. Что именно стало причиной развода, остается тайной.

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия.

Видео: Муцениеце рассказала о побоях со стороны Прилучного

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