Путин сегодня выступит с обращением из-за коронавируса

Оно запланировано после 15:00

Владимир Путин сегодня проведет совещание с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Как сообщили в Кремле, перед началом встречи запланировано "большое выступление" президента.

"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, совещание начнется после 15:00.

30 апреля истекает срок режима нерабочих дней, объявленный в связи с ситуацией с коронавирусом. По данным на 28 апреля, число заболевших в России превысило 93 тысячи. За минувшие сутки было выявлено 6411 новых случаев. Это самый большой показатель с начала эпидемии COVID-19.

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