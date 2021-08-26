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Центробанк назвал источник единовременных выплат пенсионерам

13:52
  • четверг
  • 26 августа 2021

Влияние расходов на спрос и инфляцию уже учтено в прогнозе регулятора

Финансирование единовременных социальных выплат пенсионерам, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов будет осуществляться за счет дополнительных ненефтегазовых доходов. Об этом в четверг, 26 августа, рассказали в Банке России.
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В пресс-службе регулятора уточнили, что использование данных средств было ранее предусмотрено в среднесрочном прогнозе и является частью конфигурации бюджетного правила. Влияние расходов на соцвыплаты на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления уже учтены в июльском прогнозе Центробанка.

Банк России не исключает некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами. Однако это будет зависеть от скорости использования выплат на потребительские расходы и не окажет влияния на денежно-кредитную политику в области возвращение инфляции к целевому показателю в районе 4%, рассказали в пресс-службе регулятора РИА Новости.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года. Это касается и неработающих, и работающих лиц пожилого возраста.

Глава государства также поручил осуществить единовременную выплату в 15 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов и курсантам.

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