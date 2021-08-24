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Путин объявил о выплате для силовиков и курсантов

18:14
  • вторник
  • 24 августа 2021

Президент предложил распространить выплаты военным на всех силовиков, включая курсантов

Президент России во вторник принимает участие в пленарном заседании "Единой России". Владимир Путин особо отметил, что одна из приоритетных задач - это забота о людях старшего поколения, передает "ТВ Центр".
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Обращаясь к собравшимся, президент рассказал, что во вторник подписал указ о единовременной выплате пенсионерам и военнослужащим.

Как стало известно, на съезде "Единой России" Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов, а также индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022 -2023 годах.

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