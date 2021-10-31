"Мы серьезная команда": Павлюченкова назвала план-минимум России на Кубке Билли Джин Кинг

Теннисистка считает Францию и Канаду сильными противниками

В Праге днем в воскресенье прошла первая пресс-конференция команды России перед началом финального этапа Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals). В ходе общения с журналистами теннисистки поделились ожиданиями от участия в чемпионате и ответили на вопрос о запрете триколора.

ТВЦ: Команда Канады незадолго до старта кубка в Праге лишилась двух сильных теннисисток. Соревнования пропустят Лейла Фернандез и Бьянка Андрееску. Вы можете оценить своих соперниц по группе А – Францию и Канаду? Считаете ли вы, что вам достались сильные противники?

Анастасия Павлюченкова: Да, я считаю, что нам достались сильные противники. Кубок Федерации (старое название Кубка Билли Джин Кинг — прим. ред.), вне зависимости от номера и рейтинга, это особенный турнир, за счет того, что ты играешь за страну, что тебя поддерживает команда, за счет адреналина. Тут любой может выиграть любой матч — в этом фишка этих соревнований. Лично для меня Ребекка Марино, например, в паре с Габриэлой Дабровски (Марино и Дабровски представляют Канаду) — серьезные противники. Я считаю, что Ализе Корне (Франция), которая всегда играет за страну, всегда хорошо выступает за страну, и Фиона Ферро (Франция) – тоже серьезные противники. Тут не нужно отталкиваться от фамилий. Нам главное — быть дружными. И сделать свое дело, потому что мы тоже серьезная команда. Хотя серьезная не то слово…

Игорь Андреев (капитан команды): Серьезная на корте и креативная вне (Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина пришли на пресс-конференцию в костюмах на Хэллоуин — прим. ред.).

ТВЦ: Вам предстоит провести шесть матчей, в том числе два парных на групповом этапе. Чтобы точно пройти в полуфинал, нужно выиграть все встречи с француженками и канадками. А какой план-минимум для прохождения на следующий этап? Правильно ли я понимаю, что достаточно выиграть по два матча с каждой страной?

Анастасия Павлюченкова: План-минимум – это выйти из группы. А как мы это сделаем, это уже не так важно. Да, из группы очень хочется выйти.

ТВЦ: В этом и следующем году Россия на кубке выступает под флагом Федерации тенниса России и называется Team RTF. У вас спрашивают, почему так? Вызывает это удивление у других людей?

Дарья Касаткина: Швейцарки спрашивали!

Игорь Андреев: Да, к сожалению, такая ситуация сложилась. В ближайшее время с этим сделать ничего нельзя. Меня лично никто не спрашивал. Такая ситуация есть, будем ждать, что она закончится как можно быстрее. И мы сможем выступать под флагом России — как все привыкли это делать.

Ранее "ТВ Центр" выпустил путеводитель по финальному этапу Кубка Билли Джин Кинг. Читайте материал по ссылке.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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