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Чемпионка "Кубка Кремля" Анетт Контавейт поставила в тупик Дарью Касаткину

13:31
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Эстонская теннисистка оставила загадочный комментарий на Хэллоуин под фотографией россиянки

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала недопонимание, возникшее с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

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Накануне Контавейт, 24 октября взявшая титул в Москве на "Кубке Кремля", оставила многозначительный комментарий под постом Касаткиной, который можно перевести как: "Веди себя прилично (англ. — Behave)".

В шутливом посте, вызвавшем интерес эстонки, Касаткина позирует на корточках в раздевалке российской команды в Праге. Россиянку (как и её фанатов) озадачил совет Анетт. "Я не понимаю (I don’t understand)", — честно призналась Дарья.

Во время пресс-конференции в воскресенье, которая состоялась перед стартом Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals), Касаткину попросили прокомментировать отношения с Контавейт.

ТВЦ: Дарья, у меня вопрос от ваших фанатов. Скажите, вам удалось разобраться, что означает комментарий Анетт Контавейт под вашим фото?

Дарья Касаткина: Да, там было: "Веди себя нормально". Я ей ответила, что не понимаю, что означает это слово. Переведи мне, пожалуйста. И я не знаю, как себя в той ситуации вести правильно.

Ранее "ТВ Центр" выпустил путеводитель по финальному этапу Кубка Билли Джин Кинг. Читайте материал по ссылке.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
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