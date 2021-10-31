Чемпионка "Кубка Кремля" Анетт Контавейт поставила в тупик Дарью Касаткину

Эстонская теннисистка оставила загадочный комментарий на Хэллоуин под фотографией россиянки

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала недопонимание, возникшее с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Накануне Контавейт, 24 октября взявшая титул в Москве на "Кубке Кремля", оставила многозначительный комментарий под постом Касаткиной, который можно перевести как: "Веди себя прилично (англ. — Behave)".

В шутливом посте, вызвавшем интерес эстонки, Касаткина позирует на корточках в раздевалке российской команды в Праге. Россиянку (как и её фанатов) озадачил совет Анетт. "Я не понимаю (I don’t understand)", — честно призналась Дарья.

Во время пресс-конференции в воскресенье, которая состоялась перед стартом Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals), Касаткину попросили прокомментировать отношения с Контавейт.

ТВЦ: Дарья, у меня вопрос от ваших фанатов. Скажите, вам удалось разобраться, что означает комментарий Анетт Контавейт под вашим фото?

Дарья Касаткина: Да, там было: "Веди себя нормально". Я ей ответила, что не понимаю, что означает это слово. Переведи мне, пожалуйста. И я не знаю, как себя в той ситуации вести правильно.

Ранее "ТВ Центр" выпустил путеводитель по финальному этапу Кубка Билли Джин Кинг. Читайте материал по ссылке.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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