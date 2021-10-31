Глава Международной федерации тенниса объяснил гендерный разрыв в выплате призовых денег

Дэвид Хаггерти отметил значимость этой темы для тенниса

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти ответил на вопрос о гендерном разрыве в выплате призовых денег в теннисе. Журналисты подняли эту тему во время пресс-конференции в воскресенье. Мероприятие прошло в Праге перед стартом Кубка Билли Джин Кинг.

ТВЦ: Как убрать гендерный разрыв в выплате призовых денег в теннисе? Я приведу пример: победители Кубка Дэвиса (Davis Cup, турнир среди мужских команд — прим. ред.) получат вдвое больше призовых денег, чем победительницы финального этапа Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals, турнир среди женских команд — прим. ред.). Первые получат 22 миллиона долларов, вторые — лишь 12 миллионов. Дэвид Хаггерти: Когда мы переименовали Кубок Федерации в Кубок Билли Джин Кинг, то приняли важное решение о равнозначной выплате призовых денег. На Кубке Дэвиса больше команд. А выплата для победителей женского и мужского турниров будет одинаковой. Это очень важно. Мы верим в гендерное равноправие. И мы гордимся нашим решением.

Таким образом, по словам Хаггерти, общая сумма призовых разная из-за того, что в Кубке Дэвиса участвует больше команд (18 и 12).

Гендерный вопрос затронули вновь на следующей пресс-конференции — с командой США. Журналист спросил у капитана американок Кэти Риналди, почему у большинства женских команд капитаны до сих пор мужчины. Риналди ответила, что это важный вопрос, который еще предстоит решить. Она призвала коллег работать в этом направлении.

Кубок Билли Джин Кинг — международный чемпионат по теннису среди женских команд. В этом году Россия дошла до финального этапа соревнований, пройдя квалификацию. На следующей неделе россиянки будут бороться за выход в полуфинал Кубка. Им нужно победить Францию и Канаду. Результаты станут известны в четверг. Финал Кубка состоится в субботу.

Дэвид Хаггерти — американский теннисист и спортивный чиновник — возглавляет ITF с 2015 года. Срок его полномочий рассчитан до 2023 года.

Ранее в воскресенье прошла пресс-конференция команды России. Теннисистка Анастасия Павлюченкова раскрыла план-минимум россиянок на Кубке. "ТВ Центр" также подготовил путеводитель по турниру. Читайте материал по ссылке.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram