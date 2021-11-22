"Хотим хайпануть": Ивакова и Ефремов показали совместное видео после расставания

Телеведущая и актер остались друзьями

Актер Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова, ранее объявившие о расставании, остались друзьями и проводят время вместе.

"Мы многих разочаровали нашим расставанием. Мы хотим хайпануть, поэтому если у вас есть какие-то курсы о том, как надо правильно расстаться, и которые надо прорекламировать, то готовы их взять", — сказала Ивакова, опубликовав в личном блоге совместное видео с Ефремовым.

Роман телеведущей и актера продлился около двух лет. Недавно молодые люди объявили о завершении отношений.

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих. Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы", — рассказывала Ивакова.

О романе знаменитостей заговорили весной 2019 года. Долгое время артисты не спешили подтверждать отношения. Слухи подтвердились, когда Мария и Никита появились вместе на пышной свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Никитой Ефремовым

Гостем Татьяны Устиновой в ток-шоу "Мой герой" стал продолжатель актерской династии — внук Олега и сын Михаила Ефремовых — Никита. Смотрите беседу на канале "ТВ Центр".

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