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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете

18:56
  • вторник
  • 23 ноября 2021

"Вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи", отметил глава СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", что рэпер Моргенштерн торгует наркотиками в Сети.
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"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", - сказал глава СК (цитата по ТАСС).

Ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.

Летом суд в Москве оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в клипах.

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