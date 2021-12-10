Завершено расследование ДТП с участием Собчак

Потерпевшими признали пять человек

Следователи завершили расследование уголовного дела об аварии, в которую попала машина с журналисткой Ксенией Собчак. Результаты автотехнической судебной экспертизы показали, что действия водителя Mercedes, который вез телеведущую, не соответствовали требованиям ПДД.

Потерпевшими признали пять человек. Допрошены 13 свидетелей. Уголовное дело направили в прокуратуру Сочи для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла вечером 9 октября. Водитель иномарки, в которой находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Один человек погиб.

Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК. Он находится под домашним арестом. Олег Цой признал свою вину.

Видео: ДТП с участием Собчак и другие скандальные аварии

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