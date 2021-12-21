Путин в первом разговоре с Шольцем обсудил предложения России по безопасности

Президент и канцлер также обсуждали Украину
Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Российский лидер проинформировал немецкого политика о предложениях России по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что будут организованы переговоры по этой теме.
"Даны подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы западным партнёрам, включая и Германию", — сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного контакта лидеров.
Другой темой разговора стал украинский кризис. Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям, сообщил Путин в беседе с Шольцем.
8 декабря новый канцлер ФРГ Олаф Шольц официально вступил в должность — он принял верительную грамоту из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Шольц сменил на посту главы правительства Германии Ангелу Меркель, которая была канцлером последние 16 лет.
На прошедших в ФРГ 26 сентября выборах партия "Христианско-демократический союз", который много лет возглавляла Меркель, показала худший результат в истории, набрав 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем с результатом 25,7%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram