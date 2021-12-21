Путин в первом разговоре с Шольцем обсудил предложения России по безопасности

Президент и канцлер также обсуждали Украину

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Российский лидер проинформировал немецкого политика о предложениях России по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что будут организованы переговоры по этой теме.

"Даны подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы западным партнёрам, включая и Германию", — сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного контакта лидеров.

Другой темой разговора стал украинский кризис. Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям, сообщил Путин в беседе с Шольцем.

8 декабря новый канцлер ФРГ Олаф Шольц официально вступил в должность — он принял верительную грамоту из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Шольц сменил на посту главы правительства Германии Ангелу Меркель, которая была канцлером последние 16 лет.

На прошедших в ФРГ 26 сентября выборах партия "Христианско-демократический союз", который много лет возглавляла Меркель, показала худший результат в истории, набрав 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем с результатом 25,7%.

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