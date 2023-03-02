Число погибших в результате атаки в Брянской области увеличилось до двух

Ранее сообщалось об одном погибшем

В результате атаки украинских диверсантов на Брянскую область погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в ФСБ сообщили, что в районе ЧП обнаружено большое количество взрывчатки. Специалисты работают над разминированием.

2 марта на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Ранее сообщалось об одном погибшем, а также о пострадавшем ребенке.

Позднее Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"