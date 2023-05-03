Опубликовано новое видео атаки украинских беспилотников на Кремль

Беспилотник взорвался над Сенатским дворцом

В распоряжении канала "ТВ Центр" появилось эксклюзивное видео попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста.

Видно, как беспилотник долетает до Сенатского дворца на территории Кремля, после чего взрывается. Атака произошла около трех ночи.

Об атаке украинских беспилотников на Кремль в среду сообщила пресс-служба президента. Там назвали случившееся терактом. В результате атаки жертв и разрушений на территории резиденции президента нет.

Владимира Путина в момент попытки атаки в Кремле не было, сообщил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства в ночь на 3 мая находился в Ново-Огарево.

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