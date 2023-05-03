ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано новое видео атаки украинских беспилотников на Кремль

15:41
  • среда
  • 03 мая 2023

Беспилотник взорвался над Сенатским дворцом

В распоряжении канала "ТВ Центр" появилось эксклюзивное видео попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста.

Песков ответил на вопрос о параде после украинской атаки на Кремль
Собянин ввел запрет на запуск беспилотников над Москвой

Видно, как беспилотник долетает до Сенатского дворца на территории Кремля, после чего взрывается. Атака произошла около трех ночи.

Об атаке украинских беспилотников на Кремль в среду сообщила пресс-служба президента. Там назвали случившееся терактом. В результате атаки жертв и разрушений на территории резиденции президента нет.

Владимира Путина в момент попытки атаки в Кремле не было, сообщил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства в ночь на 3 мая находился в Ново-Огарево.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Взрыв украинского беспилотника на Кремль
Взрыв украинского беспилотника на Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.