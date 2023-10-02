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"От Лиссабона до Луганска": глава МИД ФРГ обозначила будущие границы ЕС

15:35
  • понедельник
  • 02 октября 2023

У Киева есть шансы на присоединение к Евросоюзу

Нестабильность геополитической ситуации на европейском континенте приведет к расширению ЕС "от Лиссабона до Луганска". Об этом в ходе выступления в Киеве заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.  

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Как отметила дипломат, несмотря на политические разногласия среди ведущих стран Европы по данному вопросу, Украина уже в ближайшее время может стать полноправным членом "сообщества свободы" – ЕС.

"И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", - заявила Бербок, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что предложенные Берлином и Парижем альтернативы членства в ЕС не соответствуют внешнеполитической стратегии Киева. По мнению политика, у Украины все еще есть шансы на присоединение к объединению в течение следующих двух лет.

При этом в минувшую пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что на данный момент Будапешт не видит Киев полноправным членом Евросоюза. По мнению главы венгерского правительства, отсутствие четких территориальных границ у Украины значительно снижает шансы на вступление в ЕС.

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