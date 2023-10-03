В Польше высказались об отмене соцпомощи украинцам в будущем году

Льготы и единовременные выплаты носят исключительно временный характер

Варшава выступает за отмену социальных выплат украинским беженцам уже в следующем году. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюлер.

По его словам, льготы и единовременные выплаты, предоставляемые польскими властями украинским беженцам, имеют лишь временный характер.

"Будут ли они продлены? Надеюсь, в этом не будет необходимости", - заявил Мюлер, чьи слова приводит РИА Новости.

Чиновник также добавил, что вопрос о временных льготах украинским беженцам будет окончательно закрыт уже в следующем году. По его мнению, на данный момент Варшава не видит смысла в выделении дополнительных выплат украинцам, которые переехали в Польшу после начала военной спецоперации на территории Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не будет передавать ВСУ современные вооружения. По словам политика, решительный отказ Польши от финансовой и военной поддержки Украины позволит ВС страны в значительной степени увеличить свою обороноспособность.

При этом министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус подчеркнул, что критические высказывания украинских политиков в адрес Варшавы рано или поздно отобьют у поляков желание продолжать оказывать помощь украинским беженцам. По мнению высокопоставленного чиновника, такими темпами Украина рискует утратить главного европейского союзника – Польшу.

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