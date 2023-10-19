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Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году

14:43
  • четверг
  • 19 октября 2023

Это на 25% больше, чем в прошлом году

Экспортеры из России за неполный 2023 год уже поставили Китаю свыше 75 млн тонн нефти. Об этом в ходе выступления на заседании российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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По итогам первых восьми месяцев текущего года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, обогнав по ключевым показателям одного из крупнейших экспортеров топлива – Саудовскую Аравию, уточнил глава энергетической компании.

"В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - заявил Сечин, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

Он также добавил, что на фоне эскалации палестино-израильского конфликта трубопроводные поставки нефти их России в Китай являются наиболее надежным каналом транспортировки. По его словам, в условиях геополитической нестабильности на территории Ближнего Востока обеспечение безопасного экспорта российской нефти в КНР – главный приоритет энергетической компании "Роснефть".

Ранее глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али заявил, что власти страны планируют закрыть порядка десяти процентов своей потребности в нефтепродуктах за счет поставок из России. Расчеты за российские энергоносители, вероятно, будут производиться в национальных валютах членов БРИКС.

11 октября российский лидер Владимир Путин указал, что на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом базовым приоритетом правительства в энергетической отрасли по-прежнему останется обеспечение внутреннего рынка, подчеркнул президент. 

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