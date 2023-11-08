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ЦБ спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года

08:48
  • среда
  • 08 ноября 2023

В ближайшее время геополитические условия не изменятся

Срок действия санкций Запада в отношении России сохранится вплоть до 2027 года. Об этом свидетельствует доклад специалистов Центробанка относительно перспектив развития денежно-кредитной политики страны.

США расширили список антироссийских санкций
Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

Согласно консолидированному мнению аналитиков регулятора, в ближайшее время не стоит ожидать кардинального изменения геополитических условий – рестрикции западных стран против России будут не только усиливаться, но и, вероятно, приобретут долгосрочный характер.

Рассуждая о влиянии антироссийских санкций на экономику, специалисты ЦБ пришли к весьма пессимистичному выводу: уже через несколько лет импорт и экспорт будут вносить отрицательный вклад в бюджет страны.

Ранее бюро промышленности и безопасности США ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России. Под ограничения попали организации, специализирующиеся на разработках новых технологий для оборонно-промышленного комплекса страны.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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