Исламисты выступили лишь в качестве исполнителей

Украинские спецслужбы содействовали теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Такое заявление сделал во вторник, 26 марта, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Глава ФСБ рассказал, что в России уже предварительно получили "информацию об ангажированности Киева" относительно теракта в "Крокусе". При этом Бортников признал, что заказчик этого преступления пока не установлен.

Теракт готовили радикалы-исламисты, причем известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, подчеркнул директор российской спецслужбы.

Что касается якобы предупреждений о террористической угрозе, полученных от Соединенных Штатов, эта информация носила общий характер. Тем не менее, российские спецслужбы отреагировали на нее должным образом, цитирует Бортникова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Генеральная прокуратура должна предпринять все необходимое, чтобы виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесли справедливое наказание. Глава ведомства Игорь Краснов заверил, что "исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что пойманных по подозрению в совершении этот теракта "надо убить", однако "гораздо важнее убить всех причастных". Политик отметил, что это касается всех, "кто платил, кто сочувствовал, кто помогал".

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